Covid, Irpinia "blindata": controlli anche con gli elicotteri Presidiati soprattutto gli svincoli autostradali

Nel sabato di Pasqua che fa registrare altri 122 contagi e 3 nuove vittime, in Irpinia c'è anche una bella notizia: la prima somministrazione di anticorpi monoclonali. Ieri, è partita la terapia per la cura del virus, all'ospedale Moscati su una paziente di 46 anni del capoluogo.

"La donna – fanno sapere dalla città ospedaliera – è stata inserita sull’apposita piattaforma dal suo medico di base. Individuata dall’Asl come soggetto in possesso dei requisiti necessari, è stata segnalata all’Azienda ospedaliera".

Intanto è arrivata la conferma delle 20 positività relative alle suore di Santa Lucia di Serino: sono le francescane dell’Istituto Sacro Cuore e le suore di clausura del Monastero Clarisse Santa Maria della Sanità. Tutto il Serinese resta ancora sotto scacco del covid che ieri ha fatto tre nuove vittime: una 84enne di Avellino, un 56enne di Avella e un 78enne di Fontanarosa.

E sono scattati rigorosi e capillari i controlli delle forze dell'ordine anche con droni ed elicotteri in questo weekend pasquale. Presidiati gli svincoli autostradali, il corso vittorio Emanuele, piazza Libertà e le zone della movida, in particolare i platani e i Cappuccini per scongiurare qualsiasi tipo di assembramento.