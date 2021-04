Pasquetta blindata, controlli serrati ai caselli autostradali In volo anche un elicottero della polizia

Una Pasquetta blindata anche in Irpinia. Forze dell’ordine hanno presidiato il territorio in questo giorno di Pasquetta ai tempi del Covid. Controlli serrati soprattutto all’ingresso dei caselli autostradali Avellino Est e Ovest. Ma sono stati controllati, con posti di blocco, anche i varchi di accesso del raccordo Avellino Salerno e dell’Ofantina. In volo si è alzato anche un elicottero della polizia.

Nel serinese, per il monitoraggio del flusso veicolare c’erano anche i volontari dell’Antincendio boschivo e la protezione civile dell’Alta Valle del Sabato.

La polizia stradale che ha schierato in strada tutti i suoi uomini ha rilevato poche infrazioni e irregolarità. Il comandante Alfredo Petriccione, anche lui in strada al fianco dei suoi uomini, ha detto che la maggior parte degli automobilisti controllati si muovevano per validi motivi. La maggior parete, dunque, rispettosi delle regole e delle restrizioni anticovid. Nessuna gita fuori porta, così come era un tempo. Anche il traffico veicolare questa mattina era pari a zero.