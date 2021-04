Precipita da un muro: è morto il 55enne di Ospedaletto Dopo 5 giorni è spirato nell'ospedale Moscati. La tragedia nel giorno di Pasqua a Mercogliano

Purtroppo non ce l'ha fatta Tony Santaniello, il 55enne, dipendente dell'ufficio anagrafe del comune di Ospedaletto d'Alpinolo, caduto da un muretto a Mercogliano. L'uomo, nel giorno di Pasqua, era uscito per una passeggiata e si era fermato proprio sul muro che delimita via Ammiraglio Bianco, improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal un'altezza di circa sei metri. Immediati i soccorsi che hanno trasportato l'uomo in ospedale. Troppo gravi le lesioni riportate, questa mattina è deceduto all'ospedale Moscati.

Ad Ospedaletto c'è grande sconcerto per la tragedia. Tutti conoscevano il dipendente comunale dalle grandi doti professionali e umane.