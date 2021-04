Non risponde: lo trovano riverso a terra nella sua abitazione Dramma della solitudine nelle campagne di Ariano Irpino

Lo hanno trovato semicosciente accasciato a terra all'interno della sua abitazione. Vittima dell'ennesimo dramma della solitudine, un anziano.

E' successo nelle campagne di contrada Vallone di Valle ad Ariano Irpino. L'uomo, vedovo, senza figli, ex poliziotto in pensione, 93 anni, non aveva dato più notizie di se da oltre 24 ore.

Era chiuso in casa, riverso sul pavimento quando hanno fatto irruzione in casa i Vigili del Fuoco del distaccamento arianese insieme ai due agenti della polizia municipale Fausto Matullo e Valerio Sisto.

Accusava gravi problemi respiratori forse dovuti alle esalazioni di monossido di carbonio da una stufa. Non si esclude un malore o una caduda, senza la possibilità da parte dell'anziano di poter chiedere aiuto a qualcuno.

E' stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale Frangipane dove attualmente è in prognosi riservata.