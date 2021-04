Calcio e leggenda: Ariano piange Rodolfo Cardinale Stroncato dal Covid all'età di 74 anni. E' stato il pioniere del settore giovanile

E' stato il pioniere del settore giovanile, al suo nome si associa la "Gioventù Arianese", società che sfornò tantissimi talenti, uno dietro l'altro. Erano gli anni di gloria del calcio sul tricolle. Dalla mitica promozione in serie D alle rocambolesche avventure successive dopo la retrocessione, che lo hanno visto sempre in prima linea, nell'adoperarsi in difesa dei colori sociali arianesi.

Con Rodolfo Cardinale, stroncato dal Covid all'età di 74 anni dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi al Frangipane se ne va un altro simbolo dello sport arianese e di quella Piazza Ferrara che di grandi uomini ne ha perso davvero tanti, negli ultimi anni.

Un'instancabile, appassionato ed esperto di calcio molto apprezzato negli ambienti dell'Avellino, società nella quale ha militato negli anni 90 suo figlio Alfredo, il suo orgoglio, oltre ad altri club importanti e prestigiosi come Parma, Lodigiani, Atletico Catania, Crotone, Rimini.

Conosciuto, apprezzato e molto stimato negli ambienti della Regione Campania. E' stato per anni l'autista del compianto presidente Giovanni Grasso. Così la vedova Pina Gambacorta: "Addio Rodolfo, compagno di migliaia di chilometri di mio marito. Con te va via un altro pezzo della sua storia. Riposa in pace caro amico."

Hanno sperato tutti fino all'ultimo in un miracolo. Una ripresa che purtroppo non c'è stata. Il virus lo ha strappato inaspettatamente all'affetto di tutto, nonostante le sue accortezze e prudenza. Rodolfo lascia la moglie Gianna, i figli Pasquale e Alfredo e la sorella Pina. I funerali si svolgeranno domenica 25 aprile alle 15.30 nella Basilica Cattedrale.