Omicidio al Corso, uomo accoltellato nella sua abitazione E' accaduto in tarda serata lungo corso Vittorio Emanuele. Forse un tentativo di rapina

Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto nell'abitazione del quinto piano di corso Vittorio Emanuele. Un uomo, A.G. di 53 anni, geometra della Fca, è morto subito dopo il ricovero in ospedale, trasportato in gravi condizioni per le ferite riportate. Secondo le primissime informazioni, l'uomo è stato accoltellato al torace da un altro uomo che sarebbe entrato in casa con il volto travisato. Forse alla base un tentativo di rapina. Al momento della tragedia in casa vi erano la moglie e le figlie. Sul posto sono arrivati le pattuglie della polizia e un'ambulanza che ha portato l'uomo all'ospedale in codice rosso.

Gli agenti della Squadra Mobile guidati dal dirigente Gianluca Aurilia hanno avviato le indagini. Hanno ascoltato le tre donne che erano ancora sotto choc. Sul posto è arrivata anche la polizia Scientifica per i rilievi. L'arma del delitto, un grosso coltello da cucina, non si trova. Al momento sul delitto, dai contorni raccapriccianti, c'è ancora tanto mistero e l'omicida è in fuga.