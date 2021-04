Ucciso con 7 coltellate, fermati figlia e fidanzato Arrestati dalla squadra Mobile, si nascondevano a Cervinara. Volevano fare una strage

La polizia nella notte ha fermato due giovani fidanzati Elena di 18 anni (figlia della vittima) e Giovanni 23. Sono accusati di aver ucciso Aldo Gioia il 53nne dipedentente della Fca, morto a causa dei fendenti sferrati da uno dei due nella sua abitazione, ieri sera. Un delitto che riporta indietro nel tempo. Al caso di Erika e Omar, i due fidanzatini di Novi Ligure che uccisero la madre e il fratellino nella loro abitazione. Il motivo del brutale delitto di Gioia ancora non si conosce. Ma stando alle prime informazioni, pare che il padre ostacolava la relazione tra Elena e Giovanni.

Inizialmente si pensava ad una tragedia avvenuta al culmine di un litigio. Invece i particolari deldelitto sono davvero agghiaccianti. Pare che Aldo Gioia dormisse sul divano nel salotto di casa, quando i due lo hanno colpito con il coltello.

Almeno sette che hanno colpiti l'uomo al torace. Ma pare che i due volevano uccidere anche la madre. Subito dopo il fatto la figlia Elena e il fidanzato sono scappati, gli agenti li hanno ritrovati nel cuore della notte in una casa di Cervinara, ora invece si trovano in carcere in attesa di disposizioni del magistrato.

L'uomo è stato colpito al torace con un grosso coltello al culmine di una lite familiare. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile, coordinati dal vice questore Gianluca Aurilia, che in poche ore sono riusciti a risolvere quello che all’inizio sembrava un vero e proprio mistero.

I dettagli del tragico evento saranno illustrati in una conferenza stampa del Procuratore capo Domenico Airoma.