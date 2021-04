Covid Irpinia, altri 127 casi: Valle Caudina nel mirino 1359 i tamponi esaminati. Attenzione alta a Rotondi, Cervinara, e San Martino.

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.359 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 127 persone:

- 7, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 4, residenti nel comune di Avella;

- 9, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Cairano;

- 1, residente nel comune di Casalbore;

- 8, residenti nel comune di Cervinara;

- 2, residenti nel comune di Contrada;

- 6, residenti nel comune di Domicella;

- 2, residenti nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Lacedonia;

- 2, residenti nel comune di Lauro;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Monteverde;

- 12, residenti nel comune di Montoro;

- 6, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

- 4, residenti nel comune di Pietradefusi;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

- 13, residenti nel comune di Rotondi;

- 8, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di San Potito Ultra;

- 3, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 4, residenti nel comune di Serino;

- 5, residenti nel comune di Sirignano;

- 7, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Torella dei Lombardi.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 14(su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID. Si comunica che nella serata di ieri è deceduto un 74enne di Ariano Irpino ricoverato in Terapia Intensiva.