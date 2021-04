Covid, muore 65enne. Si abbassa l'età media delle vittime Il bollettino : quattro morti in poche ore

È deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 65 anni di Pietradefusi(Av), ricoverato dal 5 aprile e in terapia intensiva dal 23. E si abbassa drammaticamente l'età media delle vittime. Solo poche ore prima a perdere la vita un 69enne di Avellino, in un giorno tragico tra le aree Covid del Moscati che conta quattro morti in poche ore . Stamane nella terapia sub intensiva ha perso la sua battaglia contro il virus un 71enne di Baiano. Ieri sera a spegnersi era stata una anziana di Napoli.