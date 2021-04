Truffa ad un'anziana, indaga la Squadra Mobile Il malfattore si è fatto consegnare millesettecento euro spacciandosi per il nipote

Nella mattinata di ieri, il personale della volante della Polizia di Stato è intervenuto in via Tagliamento ad Avellino dove ignoti malfattori avevano truffato un’anziana donna di 87 anni presso la sua abitazione, con una delle tecniche oramai note per raggirare persone, approfittando ignobilmente della minore avvedutezza dovuta all’età avanzata e conseguire vantaggi economici a volte davvero ingenti. Nella fattispecie, il giovane truffatore, dopo essersi spacciato telefonicamente per il nipote, si era recato a casa della donna e si era fatto consegnare la somma di euro1700,00 per la consegna di un pacco. A chiedere l’intervento della Polizia è stata poi la nipote, ma quando, purtroppo, il malfattore si era già dileguato da un bel po’. Sono comunque in corso indagini della Squadra Mobile.