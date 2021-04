Serviva aperitivo al banco, chiuso bar di viale Italia Sanzionato il titolare e chiusura per tre giorni

A seguito di mirati controlli disposti dal questore di Avellino Terrazzi, per assicurare la ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19, il personale dell’UPGSP e della Divisione Polizia Amministrativa accertava che, all’interno di un bar sito in viale Italia, venivano somministrati aperitivi, con consumazione al banco, a due avventori, contravvenendo così a quanto disposto dal vigente Pdcm in materia. E' stato pertanto contestata al titolare la relativa sanzione amministrativa e disposta l’immediata chiusura del locale per 3 giorni per impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione. Venivano inoltre controllati 4 esercizi commerciali nei cui confronti non emergevano violazioni delle norme dettate per il contrasto della diffusione della pandemia.