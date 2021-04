Montecalvo, arrestata 50enne: concorso in rapina La donna è rinchiusa a Bellizzi

I carabinieri della stazione di Montecalvo Irpino hanno arrestato una 50enne, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per il reato di concorso in rapina. Successivamente alle formalità di rito, l’arrestata è stata associata alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dovendo espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.