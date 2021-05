Auto sbanda e finisce nella scarpata, 19enne in ospedale Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Grottaminarda

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le 17'00 di oggi primo maggio, è intervenuta ad Ariano Irpino sulla SS 90 Delle Puglie, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada in una scarpata. Il ragazzo alla guida di 19 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo e dopo averlo estratto é stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso il locale ospedale per essere sottoposto a cure mediche.