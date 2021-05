Bullismo, a 11 anni picchiato e filmato da tre coetanei Il caso a Cervinara. Indaga la polizia

Deriso, picchiato, filmato e anche ricattato. Soldi in cambio del video che lo ritrae umiliato da un gruppo di ragazzini non tanto piu' grandi di lui. Vittima un undicenne di Cervinara, che dopo aver subito percosse, minacce e vessazioni per un po' di tempo, si e' poi lasciato andare con i genitori e ha raccontato loro l'incubo in cui era piombato. Padre e madre si sono rivolti alla polizia e ora gli agenti del commissariato di Cervinara hanno avviato le indagini. I fatti risalirebbero ad alcune settimane fa e sarebbero stati gia' individuati alcuni dei responsabili.

I genitori del ragazzino hanno infatti consegnato alla polizia il video che ritrae il figlio mentre viene picchiato e deriso. Il branco avrebbe preteso anche una cospicua somma di denaro per non diffonderlo, ma sarebbe stata proprio questa richiesta impossibile a spingere la vittima a chiedere aiuto alla sua famiglia. I responsabili sarebbero tutti minorenni.