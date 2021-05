Auto in fiamme sul viadotto, paura per 4 operai Provenienti dal Napoletano. Solo tanto spavento

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 6 di questa mattina, sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, sulla corsia in direzione Canosa, proprio sopra il cavalcavia Acqualonga, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messa in sicurezza l'area.