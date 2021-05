Il Covid si porta via Enzo Di Iorio, il re del torrone E' deceduto al Frangipane di Ariano

Irpinia in lutto per la morte di Vincenzo Di Iorio, re del torrone irpino, ucciso dal Covid all'ospedale Frangipane di Ariano. L'amministrazione comunale di Pietradefusi ha voluto salutarlo cosi su facebook:

"Con commozione, il sindaco e l'amministrazione comunale, esprimono profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia Di Iorio, in questa difficile prova che la vita ha posto sul loro cammino, per la terribile, insensata, ingiusta scomparsa del carissimo Enzo; persona stimata ed amata da tutta la comunità, amico di tutti, con il suo sorriso, con la sua ilarità, con il suo amore per la vita, con mille e mille storie ancora da raccontare attraverso la sua ironia. Ma il ricordo vivrà per sempre perché "coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo". ( Agostino D' Ippona) È intenzione di questa amministrazione proclamare lutto cittadino".