Auto in fiamme a Roccabascerana, paura per una coppia Le fiamme spente dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri sono intervenuti nel comune di Roccabascera alla frazione Tuoro, sulla strada provinciale 175, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. A bordo un uomo e una donna, per loro nessuna conseguenza oltre un comprensibile spavento.