207° Anniversario dell'Arma, domani la cerimonia Celebrazioni molto sobrie per l’attuale periodo di emergenza epidemiologica.

Domani 5 giugno 2021, l’Arma dei Carabinieri celebra il 207° anniversario della sua fondazione. Ad Avellino, come nel resto d’Italia, si svolgerà una celebrazione molto sobria per l’attuale periodo di emergenza epidemiologica. Alle ore 10:30 il Comandante Provinciale, Colonnello Luigi Bramati, alla presenza di S.E. il Prefetto Dott.ssa Paola Spena, celebrerà l’evento unicamente in forma simbolica, con la sola deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti: un semplice e breve momento di riflessione, in onore dei Carabinieri deceduti nell’adempimento del proprio dovere.