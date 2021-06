Polizze moto a prezzi convenienti, denunciate due persone Un ventenne del napoletano e un 30enne della Valle dell'Irno

L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti ritenuti responsabili di tale tipologia di reato.

Questa volta le indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino prendono spunto dalle denunce sporte da due cittadini che, dovendo assicurare le loro moto, venivano attratti dai prezzi oltremodo convenienti di polizze pubblicizzate su internet.

Non esitavano quindi a richiedere un preventivo.

Ignari del raggiro in cui sarebbero incappati, effettuavano il pagamento del premio mediante ricariche su carte prepagate. Atteso vanamente di ricevere la documentazione via mail, tramite un’applicazione dello smartphone, appuravano che in effetti le moto non risultavano assicurate.Solo a questo punto non avevano più alcun dubbio del raggiro in cui erano incappati e non esitavano a sporgere denuncia.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità dei 2 presunti responsabili: si tratta di un 20enne della provincia di Napoli e di un 30enne di un comune della Valle dell’Irno. Alla luce delle evidenze emerse, a loro carico è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.