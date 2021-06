Rapina al centro Wind Tre, arrestato l'autore La squadra Mobile della questura di Avellino è riuscita a individuare un 38enne di Napoli

La squadra Mobile della questura di Avellino, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Avellino, nei confronti di un 38enne della provincia di Napoli. Secondo le indagini l'uomo il 3 febbraio del 2021 entrò nello store di Wind Tre di viale Italia e armato di pistola, mise a segno una rapina. Le indagini della squadra Mobile coordinate dal vice questore Gianluca Aurilia, sono durate circa 4 mesi. Fondamentali le telecamere installate lungo la strada. E' tuttora in corso l'attività di indagine per la posizione di un altro uomo, complice del 38enne.