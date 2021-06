Furbetti del cartellino all'Asl di Avellino, arrivano le richieste di condanna Il pm Del Mauro ha chiesto la condanna per 25 dei 33 indagati

Furbetti del cartellino all’Asl di Avellino, arrivano le richieste di condanna. Il pm Fabio Massimo Del Mauro, al termine della sua lunga requisitoria, ha chiesto la condanna per 25 dei 33 dipendenti dell’azienda sanitaria avellinese, accusati a vario titolo di truffa aggravata e falso ideologico. Per 8 di loro invece ha chiesto l’assoluzione. Si va verso la chiusura del processo iniziato sei anni fa con l’inchiesta condotta dalla squadra Mobile della polizia di Avellino, che dietro a una serie di denunce andò a verificare il comportamento sul posto di lavoro dei dipendenti dell’Asl di via degli Imbimbo con riscontri video, e appostamenti. La prossima udienza è stata fissata al 19 luglio per la sentenza.