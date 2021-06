Ancora grave la 20enne volata giù dall' abitazione del fidanzato Il dramma di Via Cascino: non sono stati chiariti i motivi alla base del gesto disperato. Si indaga

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto una ventenne di Volturara Irpina (F.M. le iniziali) a tentare il suicidio lanciandosi dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato in via Cascino, a poca distanza da piazza Libertà. Il drammatico caso viene seguito dai carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno cercato di ricostruire i momenti che hanno preceduto il disperato volo di almeno dodici metri della giovane.

Secondo quanto confermato dagli inquirenti nell'appartamento non c'era il fidanzato, che era sceso per incontrare un amico, mentre in un'altra stanza si trovavano i suoceri che non si sono resi conto di nulla. Solo le urla strazianti di alcuni passanti hanno consentito l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118. La 20enne è ancora in prognosi riservata presso il “Moscati”, dove i medici le hanno riscontrato diverse fratture. Sono in corso altri esami per verificare eventuali lesioni agli organi interni. Intanto, i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari. Hanno raccolto una serie di testimonianze di persone che vivono

in zona e hanno sentito gli stessi familiari della ragazza, che si sono precipitati in ospedale quando sono stati informati della drammatica vicenda. In passato la 20enne avrebbe sofferto di crisi depressive.