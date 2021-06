Tragedia a Napoli, 37enne irpino trovato morto nei pressi della Stazione L'uomo di Cervinara trovato senza vita da alcuni passanti

Tragedia a Napoli, 37enne di Cervinara trovato morto nei pressi della stazione Garibaldi di Napoli. V.L. le iniziali dell'uomo trovato privo di vita nella centralissima piazza, snodo strategico dei collegamenti del capoluogo partenopeo. L'uomo aveva i documenti di riconoscimento e, per questo, non è stato difficile risalire alla sua identità. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto a terra il corpo esanime e chiamato i soccorsi. I sanitari sono prontamente giunti sul posto ma, per il 37enne irpino, non c'era più nulla da fare. Inquirenti a lavoro per chiarire le cause del decesso; al momento non si esclude nessuna ipotesi.