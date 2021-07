Tragedia al banchetto nuziale, 22enne si accascia e muore Danilo D'Argenio di Avellino è stato stroncato da un malore

Tragedia nella trada serata di ieri, poco prima di mezzanotte, durante un matrimonio in una struttura di Capaccio Paestum. Un giovane di Avellino, originario di Grottolella, il 22enne Danilo D'Argenio, durante il banchetto nunziale del cugino è stato stroncato da un improvviso malore, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo si è accasciato al suolo improvvisamente davanti a amici, familiari e agli sposi. Tutti sotto choc per l'accaduto. Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza medicalizzata dell’Associazione ‘Santa Luisa’ in servizio presso il Psaut di Piazza Santini e l’unità rianimativa della Croce Gialla di Agropoli. Per il 22enne però non c'è stato nulla da fare.

I sanitari hanno solo potuto confermare il decesso avvenuto per cause naturali. Sono intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che hanno informato il magistrato di turno alla Procura di Salerno. Disposta la liberazione della salma che è stata restituita ai familiari. Un dramma che ha trasformato una giornata di festa e divertimento in un momento devastante per tutti i presenti. Il 21enne, studente universitario all'Ateneo di Ferrara, pare non soffrisse di alcuna patologia cardiaca. Il 10 giugno scorso si era anche sottoposto al vaccino anti covid senza aver riscontrato alcun problema.