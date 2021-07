Morto al banchetto di nozze, domani l'addio a Danilo I funerali alle 10.30 nella chiesa di Valle

E' ancora tangibile il dolore e lo sconcerto ad Avellino per la morte del 22enne Danilo D’Argenio, colpito da un arresto cardiaco fulminante venerdì sera durante una festa di matrimonio a Capaccio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici sulla sua pagina facebook. Un dramma che ha trasformato una giornata di festa e divertimento in un momento devastante per tutti i presenti.

Il 22enne, studente universitario all'Ateneo di Ferrara, originario di Grottolella, pare non soffrisse di alcuna patologia cardiaca. Il 10 giugno scorso si era anche sottoposto al vaccino anti-covid senza aver riscontrato alcuna complicazione..

I funerali si terranno domani mattina presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo al rione Valle alle ore 10,30. Al rito funebre ci sarà tutta la comunità di rione Valle dove il ragazzo tornava quando era libero dagli impegni universitari.

Il dramma si è consumato mentre la cerimonia volgeva al termine. Gli ultimi festeggiamenti nel giardino della struttura recettiva quando Danilo improvvisamente non si è sentito bene. In tanti gli si sono avvicinati per aiutarlo in quegli istanti concitati. Poi la situazione è precipitata e il 22enne si è accasciato al suolo.

A nulla sono serviti i soccorsi, tempestivamente sul posto, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Una morte assurda che ha gettato nello sconforto la città di Avellino.

Domani a salutarlo per l’ultima volta a Valle ci saranno tutti i suoi amici che ancora non riescono a darsi una spiegazione per una simile tragedia.