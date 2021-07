"Un memorial e i campetti di Valle: cosi vogliamo ricordare Danilo" Nella chiesa di Maria assunta in Cielo i funerali del 22enne stroncato da un arresto cardiaco

Un dolore straziante quello della comunità di Rione Valle, tutta riunita nella chiesa di Maria Assunta in Cielo per l'ultimo saluto a Danilo D'Argenio il 22enne originario di Grottolella, stroncato da un arresto cardiaco venerdi sera durante un matrimonio a Capaccio.

Per tutti era Daddy in console, la sua grande passione per la musica. Deejay fin dagli anni dell'Imbriani, poi la laurea brillante in Economia e Commercio, la specializzazione a Ferrara. Sogni distrutti da un tragico destino. Sull'altare in una chiesa gremita e altrettante persone all'esterno, è straziante il ricordo di Alessia, la fidanzata. Distrutto anche Mario Nevola, l'amico di sempre.

Una morte assurda, per tutti inspiegabile. Solo poco tempo fa – ci raccontano ancora gli amici - si era sottoposto a un eco-cuore per l'attività in palestra e non erano emersi problemi. Il 10 giugno scorso si era anche sottoposto al vaccino anti-covid senza aver riscontrato alcuna complicazione. Gli amici ora vogliono intitolargli i campetti di Valle e un memorial di calcetto.

Don Marcello Cannavale, nella sua omelia, ha parlato di un ragazzo sorridente, educato, d'altri tempi e nel donare una rosa bianca alla madre cita il “Piccolo Principe”. “E' la rosa del suo nuovo pianeta da oggi avrete una stella che vi accompagnerà per sempre. Sulla bara di Danilo un'altra rosa bianca e una sciarpa dell'Avellino.

Alla fine un lungo applauso silenzioso e palloncini bianchi che volano in cielo.