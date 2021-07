Avellino, spari durante la festa per l'Italia: feriti padre e figlio Terrore durante i caroselli. Nella notte anche una terza persona è arrivata in ospedale ferita

Colpo di arma da fuoco esplosi ad Avellino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei: feriti padre e figlio. L'episodio è accaduto la notte scorsa e i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Dopo l'arrivo dei primi due feriti in ospedale al San Giuseppe Moscati, nel pronto soccorso di contrada Amoretta è arrivata, autonomamente, una terza persona, con ferite da arma da fuoco. E sale dunque a tre il bilancio dei feriti durante la lunga festa per la qualificazione dell'Italia alla finale degli Europei ad Avellino capoluogo.

Gli spari a viale Italia sono stati esplosi la notte scorsa intorno all'una e trenta, mentre erano ancora migliaia le persone in strada intente a festeggiare con caroselli di auto e a piedi l'approdo in finale della Nazionale.Indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo una primissima ricostruzione qualcuno all'altezza dell'incrocio tra via De Concilis, corso Vittorio Emanuele e Viale Italia ha esploso sei colpi di pistola contro una berlina Alfa Romeo grigio metallizzato. Due proiettili hanno ferito padre e figlio che si trovavano nei pressi dell'auto a festeggiare la vittoria dell'Italia insieme con altre persone.