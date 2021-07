Spari in viale Italia, il prefetto: la movida non c'entra ma più controlli La nota della Prefettura in seguito alla sparatoria

Il prefetto di Avellino Paola Spena ha coordinato, questa mattina, la riunione del comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, con l’intervento del questore e dei vertici provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, e alla presenza, altresì, del sindaco di Avellino e del rappresentante della Provincia. Nel corso della riunione sono stati confermati e ulteriormente potenziati i dispositivi di controllo del territorio particolarmente incentrati sulle ore serali e notturne, anche a seguito della piena ripresa delle attività economiche e sociali conseguente all’attenuarsi del regime di restrizioni previsto dalla normativa anti covid.

Un’attenzione specifica è stata rivolta all’azione di prevenzione dei fenomeni di criminalità, anche alla luce dell’episodio delittuoso registratosi in città, in viale Italia, intorno alle 2.40 di questa notte, che ha visto il ferimento di tre persone, raggiunte da colpi d’arma da fuoco, ma non in condizioni di pericolo di vita. Proprio in ragione dei servizi di vigilanza e controllo strutturati sul territorio, sul luogo del crimine sono immediatamente intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine.

Al riguardo sono in corso le indagini a cura dell’Arma dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, l’episodio non appare riconducibile ai festeggiamenti correlati alla vittoria calcistica dell’Italia, né al fenomeno della “movida”, mentre vengono esplorati altri contesti con un’attività info-investigativa serrata che, si auspica, porti a rapidi risultati. Il tavolo ha confermato, inoltre, i dispositivi di controllo del territorio per il prossimo week-end nelle aree del capoluogo interessate dalla “movida” e con un focus specifico sui momenti di aggregazione collegati alla finale di calcio prevista per domenica prossima, confermando il massimo sforzo e impegno delle forze dell’ordine, con il supporto della polizia locale, per garantire le condizioni di sicurezza e la più efficace gestione dell’ordine pubblico attraverso la strategia operativa già condivisa.