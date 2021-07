Spari a Viale Italia, Noi Campani: "Isolare fenomeni delinquenziali" Così in una nota il Coordinamento cittadino

“La città di Avellino merita più sicurezza, più controlli, più legalità. E’ il momento di un'assunzione collettiva di responsabilità. Tutti devono sentirsi impegnati nel respingere ogni forma di violenza. Siamo convinti che una forte e determinata presenza dello Stato possa servire a rasserenare il clima che si è determinato nelle ultime settimane. Avellino deve ripudiare nonché isolare tutti i fenomeni delinquenziali, tentando di recuperare la sana vivibilità che la contraddistingueva. Ci auguriamo che si possa collaborare tra tutte le istituzioni, le forze politiche e sociali per bonificare la città da quelle forme di inciviltà e degenerazione che tentano di imporsi nella vita cittadina”. Lo afferma in una nota il coordinamento cittadino di Avellino di Noi Campani, commentando la sparatoria di questa notte avvenuta in Viale Italia.