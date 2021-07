Bomba al Centro Impiego, Festa: "Tiriamo un sospiro di sollievo" Plauso alle forze dell'ordine per la brillante operazione

“E’d’obbligo il plauso ai Carabinieri ed alla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo per questa brillante operazione effettuata. Per la città di Avellino un sospiro di sollievo rispetto ad un accadimento che continuava a preoccupare residenti e istituzioni stesse. Questo episodio serva anche da monito a tutti noi per irrobustire un pilastro importante del rapporto con la gente che è l’ascolto, soprattutto in una fase delicata come quella che si sta vivendo. In determinate circostanze e per determinati fatti va anche messa da parte la polemica politica per concentrarci, ognuno per la propria parte, sul raggiungimento del medesimo obiettivo: il supporto alla popolazione che vive le situazioni di maggiore disagio”.