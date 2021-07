Giovane picchiato e rapinato: i carabinieri indagano. Si cerca la banda L'episodio è avvenuto in viale Italia, nei pressi della Caserma Berardi

Ancora violenza in città. La notte tra sabato e domenica scorsi un giovane ha sporto denuncia ai carabinieri su una aggressione che avrebbe subito in viale Italia. Il ragazzo refertato all'ospedale Moscati ha raccontato di essere stato rapinato dell'orologio e dei soldi che aveva in tasca, circa 40 euro. L'aggressione è avvenuta nei pressi della caserma Berardi. Tre persone, lo hanno prima bloccato e poi picchiato brutalmente.

I militari hanno avviato le indagini per avere riscontri rispetto al racconto fornito dal ragazzo. Gli uomini dell’Arma stanno verificando anche la presenza delle telecamere di sicurezza che avrebbero potuto riprendere a scena della violenza. Ancora mistero sui motivi del pestagggio.