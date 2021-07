Sparatoria in viale Italia, il 55enne davanti al gip Domani l'interrogatorio del 55enne accusato del plurimo tentato omicidio

È previsto per domani l’interrogatorio del 55enne arrestato dai carabinieri per la sparatoria di viale Italia. Deve rispondere di tentato omicidio plurimo aggravato dal fatto di aver sparato alla presenza del figlio minorenne. Domani mattina, dunque, assistito dall’avvocato Gaetano Aufiero, il pluripregiudicato potrà raccontare la sua versione. Potrà difendersi dalle pesanti accuse.

Ad incastrarlo, oltre alla testimonianza delle vittime, sono state le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena. L’uomo è giunto in viale Italia a bordo di una Fiat 600 e dall’auto, ha puntato la pistola al volto della vittima, poi si è allontanato e ha sparato, colpendo tre persone. Padre, figlio e un loro amico. Il giudice Francesca Spella ha accolto la richiesta del pubblico ministero, Vincenzo Russo, titolare dell’inchiesta per la misura più grave, ritenendo il 55enne pericoloso e non escludendo il rischio di recidive e ha firmato l’arresto in carcere. Ancora mistero sul movente. Sullo sfondo resta l’ipotesi di una doppia lite avvenuta nei giorni precedenti l’agguato tra i componenti delle due famiglie.