Picchiato e rapinato in viale Italia, era falso: il giovane ha inventato tutto Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Avellino.

Malmenato da tre persone incappucciate e rapinato di soldi e cellulare, sabato notte nel centralissimo viale Italia. È la notizia circolata qualche giorno fa, che ha destato preoccupazione in città.

I carabinieri della stazione di Avellino, raccolta la denuncia, hanno immediatamente avviato le indagini al fine di dare un volto ai presunti responsabili del grave fatto riferito. Tuttavia, nello sviluppo dell’attività, condotta passando al setaccio i dati forniti dal denunciante - che spesso è caduto in contraddizione -, sono emersi elementi sufficienti a sollevare dubbi circa la veridicità di quanto lamentato.

Gli accertamenti hanno infatti consentito agli investigatori di stabilire, mediante l’acquisizione di utili informazioni nonché di video delle telecamere di tutta la zona ed altre specifiche verifiche, che, in effetti, quell'episodio non si era mai verificato e che le escoriazioni riportate dal giovane non erano riconducibili ad alcuna azione violenta.

Quanto emerso nel corso delle indagini è stato riferito oggi alla Procura della Repubblica di Avellino, che eventualmente disporrà ulteriori approfondimenti sul caso. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Arma finalizzati a stabilire il motivo che ha indotto la presunta vittima a sporgere quella denuncia rivelatasi priva di fondamento.