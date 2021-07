Nuove minacce a Pizzuti, la solidarietà dell'Asl La Morgante: "Sicura che non si farà intimorire"

A seguito delle nuove minacce indirizzate al Direttore Generale dell’AORN Moscati Renato Pizzuti, la Direzione strategica dell’Asl intende rinnovare la propria solidarietà nei confronti del manager e la ferma condanna di questi atti. “A Pizzuti, oggetto di minacce e intimidazioni intollerabili, va tutto il nostro sostegno per quanto accaduto - afferma il Direttore generale Maria Morgante - condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e siamo sicuri che, come da egli stesso più volte ribadito, non si farà intimorire”.