Grottaminarda, donna trovata morta in casa Aveva 76 anni. Non rispondeva ai parenti. Intervenuti i vigili del fuoco

Subito dopo le ore 14'00 di oggi sei agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda ha effettuato un soccorso ad una donna di 76 anni in via Alessandro Manzoni, sempre a Grottaminarda, perché non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. Una volta saliti con la scala al secondo piano dell'edificio, ed entrati in casa attraverso un balcone, purtroppo è stato rinvenuto il corpo della donna privo di vita. I sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso.