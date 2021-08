Schianto sulla Variante, ferito giovane centauro irpino Si tratta di un 25enne. E' in prognosi riservata

È in prognosi riservata ma non correrebbe pericolo di vita un centauro 25enne di Contrada, vittima di uno scontro auto-moto questa mattina intorno alle 9.30 sulla Variante di Avellino, poco distante dalla caserma dei vigili del fuoco. Il giovane, che è sempre stato vigile dopo l'impatto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Moscati dove gli sono state refertate fratture alle braccia e alla mascella ma fortunatamente sono illesi gli organi interni. Sul luogo dell'incidente è accorsa la polizia con due volanti per ricostruire la dinamica dell'impatto. Solo tanto spavento per il conducente dell'auto, un 60enne. Sulla Variante si sono registrati rallentamenti del traffico, tornato alla normalità dopo circa due ore.