Emergenza Carceri, sos di Osservatorio e Camera Penale Un focus sulle condizioni dei detenuti

Nonostante la pandemia e il momento delicato, l’Osservatorio Carceri riprende il tour negli istituti di pena. L’iniziativa nazionale “Ferragosto in Carcere” ha toccato anche l’Irpinia. Stamattina la responsabile regionale dell’osservatorio Giovanna Perna e gli avvocati della Camera penale Gerardo Di Martino e Generoso Pagliarulo sono stati in visita nel penitenziario di Bellizzi Irpino riscontrando grande disponibilità da parte del Direttore e del Commissario della struttura ma evidenziando, nel lungo sopralluogo, anche diversi aspetti che andrebbero migliorati come l’assistenza sanitaria psichiatrica e quella trattamentale, senza dimenticare il cronico problema della carenza di personale. E la prossima settimana toccherà al carcere di Ariano irpino e a quello di Sant’Angelo dei Lombardi con l'obiettivo di sensibilizzare la società civile. Uno stato civile e moderno si misura sui servizi che riesce ad erogare nell'universaro carcerario".