Incendio scoppia durante lo spettacolo pirotecnico: arrivano i vigili Una scintilla è finita sui rami di un albero. Le fiamme si sono propagate velocemente

Un incendio è divampato durante il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici per il Ferragosto avellinese. Nel corso degli spari piromusicali che sono stati allestiti nel piazzale degli Irpini, davanti allo Stadio Partenio, un albero ha preso fuoco, probabilemnte a causa di qualche scintilla portata dal vento. Le fiamme si sono immediatamente propagate in un'area a pochi metri dal Pala Del Mauro, a ridosso delle abitazioni. E' stato necessario l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, allertati mentre lo spettacolo era in corso, per impedire il peggio. In quel momento centinaia di persone si erano radunate nei paraggi per assistere più da vicino allo spettacolo. Non sono mancati momenti di paura, ma per fortuna non si registrano feriti.