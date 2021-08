Irruzione nella palestra comunale, rinviato l'inizio del Junior Camp L'intrusione di alcuni ragazzi fortunatamente non ha provocato danni

Rinviato a domani, martedì 17 agosto, l'avvio delle attività del Centro estivo Junior Camp, seconda edizione, a cura del Comune di Grottaminarda.

Nella tarda serata un gruppo di ragazzi si è introdotto nella Palestra comunale, struttura che quest'anno ospita il campus, da qui la necessità di attuare una sanificazione prima di accogliere gli oltre 130 bambini iscritti.

È stata la stessa Amministrazione comunale dopo la segnalazione di luci accese e rumori all'interno a chiedere il tempestivo intervento di Polizia Municipale e Carabinieri.

L'intrusione, fortunatamente, non ha lasciato danni. Dopo attente verifiche è stato constatato che i ragazzi, quasi tutti individuati, non hanno rotto nulla. Questa mattina ragazzi e genitori si sono recati in Municipio per un incontro con Sindaco ed Amministrazione al fine di biasimare l'accaduto. Hanno riconosciuto l'errore e chiesto scusa.

Ben diverso l'episodio dello scorso anno, quando, sempre alla vigilia dell'inizio delle attività del Centro estivo, presso il Campo sportivo, ignoti misero a soqquadro i gazebo appena allestiti.