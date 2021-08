Provoca incidente sotto l'effetto di coca e marijuana, denunciato 30enne E' accaduto a Manocalzati, l'esito degli esami clinici ha rivelato l'uso di droghe alla guida

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un trentenne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.Qualche giorno fa i Carabinieri, intervenuti a Manocalzati per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico del giovane automobilista, hanno proceduto per il riscontro. All’esito degli esami clinici il trentenne è risultato positivo all’assunzione di cocaina e marijuana. Per lui è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, con il conseguente ritiro della patente di guida e la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.