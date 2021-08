Sedicenne irpina violentata in vacanza ad Acciaroli: arrestato un 17enne Avrebbe approfittato dello stato di ebrezza della ragazza

Un 17enne napoletano è accusato di aver violentato una 16enne irpina che si trovava in vacanza ad Acciaroli di Pollica, nel Salernitano. L'episodio sarebbe avvenuto a inizio agosto ed è stato ricostruito dai carabinieri della stazione di Pollica che nella giornata di sabato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che dispone per il giovane il collocamento presso una comunità della provincia di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con quelli di Torre Annunziata. Secondo gli investigatori il 17enne, dopo una serata tra amici, si sarebbe offerto di accompagnare la ragazza e, approfittando dello stato di ebrezza della minore, l'avrebbe costretta a subire palpeggiamenti, provocandole anche lievi lesioni. I fatti si sarebbero verificati in pieno centro abitato ma in un luogo che, a quell'ora, non era frequentato. La giovane, poi, è riuscita a fuggire, chiedere aiuto ad alcune amiche. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e svolte dai carabinieri, hanno portato all'individuazione del 17enne.