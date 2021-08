Incendio a Parco Abate, donna soccorsa e palazzo evacuato: paura in città Una donna è finita al Moscati per accertamenti. Sul posto vigili del fuoco e agenti di polizia

Di Simonetta Ieppariello e Angelo Giuliani. Foto e immagini di Enrico Coppola

Incendio a Parco Abate, paura ad Avellino. Nel parco residenziale sulla Collina di via Tuoro Cappuccini è improvvisamente divampato un incendio per cause da accertare, in un appartamento al quinto piano di uno degli stabili. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Volante della Questura di Avellino. Una signora è stata portata in salvo grazie all'intervento degli agenti e dei caschi rossi. Un poliziotto, nel prestare soccorso, ha rischiato di rimanere ustionato. Per fortuna per lui solo danni alla divisa e nessuna ferita e ustione seria.

La donna si trovava all'interno della casa dove si è sviluppato il rogo. A portarla in salvo un vigile del fuoco che sfidando le fiamme ha aiutato la donna ad arrivare sul balbone per poi poter essere soccorsa. La signora si era rifugiata su un balcone per mettersi in salvo. Ma il terrazzo non affacciava sulla stradina, dove erano riusciti ad arrivare i vigili del fuoco con l'autoscala. Per questo il vigile eroe l'ha raggiunta e l'ha scortata sull'altro balcone da cui era possibile metterla al sicuro. Grazie all'impiego dell'autoscala la signora è stata recuperata a consegnata ai sanitari. I caschi rossi hanno provveduto a fare evacuare lo stabile in via precauzionale. Sul posto anche il preside Pietro Catetirini dell'istituto agrario di via Tuoro Cappuccini. Il "De Sanctis" è confinante con la struttura e il dirigente si è allarmato, vista la presenza nella scuola delle distillerie. "Ho voluto accertarmi di quanto stesse accadendo - spiega -. Mi sono precipitato sul posto allarmato. Ho temuto che l'incendio si proagasse al De Sanctis fino alle distillerie, rischiando di innescare conseguenze ben più gravi . Grazie ai vigili del fuoco la zona è già in sicurezza". Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco che hanno subito provveduto a mettere al sicuro residenti e persone presenti nello stabile. Nessuna conseguenza seria, fortunatamente, per la signora che si trovava nella casa, che è stata subito consegnata ai sanitari del 118 e portata al Moscati in via precauzionale. Sono in corso verifiche per accertare le cause dell'incendio.

In aggiornamento