Molestie sessuali in ospedale, il dipendente nega tutto Avviata un'indagine interna dall'azienda ospedaliera Moscati dopo la denuncia di una donna albanese

Per ora c’è la denuncia alla polizia di una donna albanese di 33 anni che sostiene di essere stata vittima di molestie sessuali da parte di un dipendente 60enne addetto al Cup dell’ospedale Moscati. L’episodio sarebbe avvenuto nei locali della città ospedaliera. Il dipendente nega tutto, ma l’azienda ospedaliera su disposizione del direttore generale Renato Pizzuti ha deciso di avviare una indagine interna per fare luce sulla vicenda che rischia di gettare un’ombra inquietante sull’ospedale cittadino. L’impiegato sarà ascoltato quanto prima e saranno raccolte anche le dichiarazioni di altri dipendenti ospedalieri che potrebbero aver assistito all’episodio. Oltre alla indagine interna del “Moscati”, anche gli agenti della polizia intervenuti in ospedale hanno avviato gli accertamenti del caso.