Brucia industria di stufe, otto ore per domare le fiamme Coinvolte anche altre due strutture limitrofe. Nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino la notte scorsa sono stati impegnati in un incendio che ha interessato un capannone industriale che produce stufe e forni, nel comune di Pietradefusi alla frazione San Sabino. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda, una dal distaccamento di Montella, una dalla sede centrale, supportate anche da due autobotti e un'autoscala. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento sono durate più di otto ore e hanno permesso la messa in sicurezza della struttura. Danni si sono registrati anche a due capannoni limitrofi, una falegnameria e un'azienda per la lavorazione della frutta secca. Non si sono registrate persone coinvolte.