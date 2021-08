Tragedia ad Avellino, 32 enne precipita dal ponte e muore E' accaduto in via Acciani, nel rione Quattrograna

Tragedia ad Avellino. Un giovane di 32 anni G.S. è precipitato dal ponte in via Acciani, nel quartiere Quattrograna, poco distante dalla sede de La Casa sulla Roccia. Sul posto i soccorsi del 118 e i carabinieri, immediatamente avvisati dai passanti che hanno visto il giovane precipitare al suolo. Secondo alcune testimonianze, pare che il giovane abbia fermato d'improvviso la sua auto sulla strada, si è messo a correre e a un certo punto si è gettato dal ponte, da un'altezza di circa venti metri. Il cavalcavia è dotato di una protezione in ferro abbastanza alta, ma non è bastata a bloccare il giovane. Il ragazzo lascia la moglie e tre figli. Non si conoscono ancora i motivi del suo gesto. Sul caso indagano i carabinieri. Invece la vettura abbandonata dal ragazzo in strada è stata sottoposta a sequestro. Sul corpo del 32enne verrà eseguita l'autopsia.