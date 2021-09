Operazione antidroga in città, blitz di carabinieri e cinofili I militari hanno controllato le casedi alcuni pregiudicati di via Circumvallazione ad Avellino

Operazione antidroga in città. I carabinieri, insieme al nucleo cinofili, hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari, nei confronti di persone sospette e già nel mirino dei carabinieri. Ad entrare in azione alle prime ore del mattino, i carabinieri della compagnia del comando provinciale di Avellino. Sono state perquisite le abitazioni in via Circumvallazione. I cani antidroga insieme ai militari sono entrati nell'appartamento di un pregiudicato e hanno sequestrato materiale utile per il confezionamento della droga e piccole quantità di stupefacente.