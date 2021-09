Furto in un supermercato di Avellino, foglio di via per un 50enne georgiano I controlli e le indagini della polizia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal questore, finalizzati alla prevenzione dei reati, in particolare quelli a carattere predatorio, un cittadino di nazionalità georgiana, di 50 anni, è stato identificato e denunciato perché ritenuto responsabile del reato di furto. L’uomo aveva asportato da un esercizio commerciale di Avellino, articoli per la casa e prodotti di cosmesi. A carico dello stesso il questore della provincia di Avellino ha altresì emesso il provvedimento di rimpatrio presso il comune di residenza con Folgio di via con il divieto di ritorno nel comune di Avellino per tre anni.

Sono stati altresì denunciati due cittadini casertani ed un beneventano, pluripregiudicati, responsabili di tentato furto. I tre sono stati colti in flagranza dagli agenti del Commissariato di Cervinara, intenti ad armeggiare su un’autovettura in sosta, utilizzando attrezzi atti allo scasso. Anche nei loro confronti è stato emesso il provvedimento di rimpatrio presso il comune di residenza con foglio di via con il divieto di ritorno nel comune irpino per anni tre.