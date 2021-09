Avellino, schianto all'incrocio: due auto finiscono nel distributore Solo spavento per i conducenti. Ma si è rischiato grosso con gli impianti di carburanti

Incidente in via Morelli e Silvati. Due le auto che si sono scontrate. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Palatucci, all'altezza dell'area di servizio Q8. L'incidente, probabilmente, è avvenuto per una manovra azzardata, che ha portato le due vetture, a scontarsi. Ed entrambe sono finite nell'area di servizio del carburante. Tanto lo spavento per i conducenti delle macchine. Ma si è rischiato grosso anche per l'impianto di benzina. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e disciplinato il traffico. Le vetture hanno riportato seri danni e sono state portate vie con un carroattrezzi.