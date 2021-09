Lite per una grigliata in cortile: anziano uccide il vicino 34enne A Milano la tragedia. A sparare un 72enne originario di Carife

E' originario di Carife, in provincia di Avellino, il 72enne, incensurato, accusato di aver ucciso a Milano il 34enne Francesco Spadone al culmine di una lite condominiale per un barbecue in cortile organizzato dal giovane. L'uomo avrebbe ucciso a colpi di pistola il 34enne vicino di casa al culmine di una lite nel cortile di un condominio di Milano .La tragedia si è consumata ieri pomeriggio in via Ovada, alla Barona. Dopo una prima lite verbale, l’ anziano sarebbe sceso armato e avrebbe aperto il fuoco contro la vittima, che era in compagnia di alcuni amici. Dopo gli spari, in quegli attimi concitati - secondo la ricostruzione dei Carabinieri del nucleo investigativo - gli amici del 34enne si sarebbero scagliati contro l'anziano, disarmandolo e colpendolo con pugni e schiaffi. Ma, quando si sono resi conto delle gravi condizioni del loro amico avrebbe lasciato perdere il 72enne per dedicarsi all’amico. Prima il caricamento di peso sul sedile posteriore di un'auto e poi la corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale che dista poche centinaia di metri dal palazzo. Nel cortile sono poi arrivati i militari del nucleo radiomobile. L’anziano è piantonato alla clinica Humanitas di Rozzano in stato di arresto. La vittima lascia moglie e tre figli piccoli.