Aiello del Sabato. I proprietari in vacanza e i ladri svaligiano la villa Furto a Tavernola San Felice. Portati via elettrodomestici, oro e gioielli

Furto in villa ad Aiello del Sabato. I ladri hanno svuotato completamente l’abitazione di un noto imprenditore del posto. Approfittando dell’assenza dei proprietari, che erano in vacanza, i ladri, pare che abbiano agito in più giorni. Tant’è che sono riusciti a portare via finanche elettrodomestici, oltre ai soldi e ai gioielli. Un colpo da diverse migliaia di euro. I danni invece sono stati ingenti all’abitazione di via Tavernola San Felice. La banda di ladri hanno messo a soqquadro la villa composta su diversi piani, danneggiando porte e finestre. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di visionare anche le telecamere presenti in zona. Con molta probabilità si pensa anche a un basista che abbia potuto agevolare alla banda. Intanto, cresce l'allarme per i furti ad Aiello del Sabato. Negli ultimi tempi ne sono stati denunciati a decine. I cittadini chiedono più controlli e maggiore sicurezza.